In anteprima l’addio di KK dato da Spalletti in mattinata

Ieri mattina, nel corso dell’allenamento, mister Spalletti avrebbe detto alla squadra sulla volontà di K2: «Ragazzi, Koulibaly è quasi andato via». La giornata del Napoli è cominciata così, con un messaggio delicatissimo e sportivamente deprimente sussurrato con rispetto innanzitutto ai componenti della famiglia: Kalidou è il totem, il leader, il capitano, il grande fratello e un difensore straordinario. Ma Kalidou è anche un giocatore in pectore del Chelsea: De Laurentiis e Fali Ramadani, nella doppia versione di manager di KK e intermediario del club inglese, hanno definito l’affare in occasione di un articolato incontro andato in scena a Roma tra ieri e lunedì, in collegamento costante con Londra: i Blues verseranno 40 milioni di euro e il giocatore, invece, guadagnerà più o meno 10 milioni a stagione per i prossimi 4 anni. L’ufficialità è dietro l’angolo, questione di ore, e ovviamente Kouly non metterà piede a Dimaro: non arriverà oggi e neanche domani. Volerà in Inghilterra. Game over.

Fonte: CdS