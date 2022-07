Il Roma: il Napoli ha proposto 5 milioni per 5 anni a Dybala

C’è solo Paulo Dybala nella testa di De Laurentiis per cercare di portare nuovo entusiasmo a Napoli, soprattutto con l’ormai imminente partenza di Koulibaly: le pretese della Joya, partite da 10 milioni quando era ancora aperto il discorso rinnovo con la Juventus, si sono fortemente ridimensionate e oggi sono ferme a 6 milioni. Il giocatore ha ripreso ad allenarsi in attesa di trovare una nuova squadra, ma il Napoli spera che possa accettare la sua proposta di 5 milioni per 5 anni. Il presidente azzurro punta sulla fretta di Dybala nel trovare una nuova sistemazione per chiudere il colpo.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com