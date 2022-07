G. Improta, ex Napoli: “Hanno perso parecchie posizioni in campionato”

A Radio Punto Nuovo,è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Il Napoli oggi ha perso parecchie posizioni in campionato, anche se ripongo fiducia nell’organico e partendo con il piede giusto tante situazioni negative sarebbero messe da parte. Quindi con l’entusiasmo si può sopperire a qualche mancanza. Il Napoli parte in una posizione più defilata rispetto all’anno scorso. Oggi chiaramente aspetto in base a ciò che riserverà il mercato perché dovesse arrivare Dybala e restare incredibilmente Koulibaly tutto cambierebbe”.

Fonte: Radio Punto Nuovo