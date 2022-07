E. Fedele, opinionista: “Mi aspettavo la fine, ma non di essere preso in giro”

A Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele: “Koulibaly? Mi aspettavo finisse la storia, ma non mi aspettavo di essere preso in giro. La brutta figura di Giuntoli in conferenza è stata una delle pagine più brutte della comunicazione del Napoli. Ci sono delle situazioni che non si possono cancellare. Un mese e mezzo fa a Koulibaly era stato offerto un contratto di 3.5 milioni più bonus, dopo un mese e mezzo gli viene offerto un contratto di 6 milioni più il ruolo da dirigente quando ormai i ladri erano già in casa.”

Fonte: Radio Marte