E. Fedele, opinionista: “Ha un punto debole, la sua fragilità. Dovrebbe essere all’Inter”

A Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele: “ Dybala? Io ho parlato in tempi non sospetti di lui negli anni passati, ritendendolo un mezzo fuoriclasse che sta nel campionato italiano. Ha purtroppo un punto debole nella fragilità. Da quello che mi risulta è in pugno all’Inter. Il Napoli si accontenterà delle briciole. Adesso il Napoli farà il contratto a Mertens, lui dirà di averlo fatto per la maglia. La maglia non esiste più, ricordatevelo. Giocatori come Totti non esistono più. In questo mondo di business esiste il dio danaro, non baciate la maglia. Una genialata che potrebbe fare De Laurentiis sarebbe quella di dire a Koulibaly che rinuncia ai 40 milioni per tenerlo.”

Fonte: Radio Marte