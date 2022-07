Dopo l’assenza di ieri, Giuntoli è di nuovo a Dimaro

Dopo il pomeriggio di assenza di ieri, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è tornato nuovamente a Dimaro, mentre il Napoli di Luciano Spalletti svolgeva il suo allenamento mattutino in Val di sole. Il direttore napoletano non ha lasciato il Trentino per l’affare Koulibaly, in attesa che sia De Laurentiis a raggiungere il gruppo nelle prossime ore. E proprio da De Laurentiis arriverà la decisione finale su una trattativa che porterà Koulibaly lontano dall’azzurro. Giuntoli è in attesa del patron e nel frattempo scherza con alcuni tifosi tornando in albergo in bicicletta: «Gli inglesi dicono “No news, good news”…» le parole del dirigente a chi gli chiede del futuro del difensore napoletano.

