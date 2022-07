DIRETTA LIVE – Quinta giornata di allenamento pomeridiano del Napoli a Carciato

Premere f5 per gli aggiornamenti

Ore 17:30 – Esercitazione presa seriamente e agonisticamente in considerazione da parte di tutti. Nel frattempo i portieri si allenano sull’out di sinistra con Lopez.

Ore 17:20 – I calciatori di movimento si dispongono nello speciale quadrato di centrocampo, divisi in due gruppi (casacca gialla vs. maglia blu). Si parte con una breve partitella di pallamano, con un solo tocco. Spalletti al centro osserva e da’ indicazioni.



Ore 17:15 – Spalti pieni e attesa per l’ingresso in campo dei beniamini. I primi a riscuotere numerosi applausi sono Osimhen e Mario Rui. La squadra dopo un breve passaggio in palestra entra in campo.

Questo pomeriggio si svolgerà allo stadio Comunale di Carciato, la quinta seduta del Napoli, per preparare la prossima stagione agonistica. Questa mattina è arrivato, tra gli applausi dei tifosi, Victor Osimhen, mentre prosegue l’allenamento a parte di Mathias Olivera. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.