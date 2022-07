De Carli, giorn.: “Il presidente è da sempre la star del ritiro”

Diego De Carli, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Il presidente è da sempre la star del ritiro, quindi non c’è ritiro senza di lui. I primi giorni sono stati fantastici se li guardiamo nell’ottica del ritorno alla normalità questo è il ritiro più bello. Quest’anno abbiamo avuto giornate splendide. Siamo tornati a fare il ritiro degli autografi e l’unica richiesta è quella della mascherina nel momento del contatto diretto con i giocatori. È un ritorno al contatto tra i tifosi e la squadra. Infatti le domande all’allenatore e ai giocatori questa sera le faranno i tifosi. Settimana intensissima? È un po’ come avviene con i fuochi d’artificio, c’è la partenza e poi il gran finale. Giovedì la prima visione del lavoro di Spalletti con l’amichevole. Domenica di nuovo l’amichevole, ma col Perugia che è approdato ai playoff la scorsa stagione. Soddisfatti dell’affluenza? Certo, esce quello che ormai da anni si è capito, i napoletani e i partenopei hanno un amore sviscerato per la squadra. La pizza napoletana ha qualcosa di differente rispetto alla pizza che viene fatta qua e penso che i napoletani abbiano imparato a mangiare anche le nostre cose come i formaggi e i salumi. Se proseguirà l’avventura del Napoli a Dimaro? Ho appena detto che il nostro rapporto è ottimo”.