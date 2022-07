Da Acerbi a Palomino, il d.s. Giuntoli sfoglia la margherita per il dopo K2

Da oggi il Napoli, avendo la certezza che Koulibaly andrà al Chelsea, con un ingaggio da 10 milioni e contratto di cinque anni, si andrà alla ricerca del suo erede e i nomi non mancano. Il primo è Milenkovic, anche il serbo gestito da Ramadani come per K2, ma il giocatore avrebbe detto di no. Si passa a Kim Min-Jae del Fenerbache che ha una clausola da 20 milioni e diverse pretendenti. Senza dimenticare, come riporta il Corriere dello Sport, anche Acerbi che ormai è un separato in casa nella Lazio. Infine gli altri nomi sono di Lacroix del Wolfsburg, Bailly dello United e infine Palomino dell’Atalanta. La sensazione è che si andrà sul giocatore che darà più affidabilità, esperienza e che possa inserirsi velocemente negli schemi di mister Spalletti.

La Redazione