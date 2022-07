Con Petagna verso il Monza a Napoli si punta ancora sull’albanese del Chelsea

Si legge sul mattino.it che con Petagna in uscita verso il Monza, il Napoli ha bisogno di tornare sul mercato per ridisegnare l’attacco alle spalle di Osimhen, unica pedina che sembra confermata per Luciano Spalletti. A completare il reparto, gli azzurri vorrebbero ancora Armando Broja, la punta albanese che è di proprietà del Chelsea e su cui il club napoletano scommetterebbe a occhi chiusi.Per Broja, però, nelle ultime settimane si è mosso più di un club: il Napoli lo guarda dall’Italia, ma in Premier League vorrebbero trattenerlo: l’ultimo club a fare sul serio è l’Everton, che sembra intenzionato a chiudere a titolo definitivo per l’albanese. Come conferma Liverpool Echo, il nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly ha già avuto contatti con l’entourage del calciatore per la cessione.