Anellucci, ag : “Se Koulibaly è incedibile gli fai un’offerta mesi prima”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, agente, che ha parlato dell’addio di Koulibaly : “Conosco il modus operandi di alcuni presidente, tra cui. Ho sentito un po’ di chiacchiere in giro, qualche amico professionista, e ho tratto le mie conclusioni. Se dichiari chesia imprescindibile gli fai la proposta mesi prima, non a luglio, anche perché oggigiorno i calciatori hanno il coltello della parte del manico quando si avvicinano alla scadenza. Ilsi è mosso troppo tardi, ha rischiato e, alla fine, ha perso. Ricordiamoci cheè un grande professionista, non un tifoso del. Ha lavorato alla grande, meritandosi un ingaggio monstre, di conseguenza il ragazzo ha accettato. Ilha sbagliato alla grande. Il calcio si fa crescendo i giovani calciatori in casa, soprattutto se non hai la forza economica per andare a prenderli già fatti e finiti. Il, ad esempio, avendo una forza spropositata, è riuscito a trattenerenonostante la corte serrata del. Se non hai questa forza, devi essere bravo a costruirti i calciatori in casa. La cosiddetta legge dell’articolo quinto: chi c’ha vinto. Nel calcio contano i soldi, le chiacchiere stanno a zero“. Difficile trovare un sostituto del senegalese: “E’ quasi impossibile. Si parla di profili che potrebbero fare bene, ma c’è sempre il condizionale che crea la variabile. La chiave potrebbe essere utilizzare le stesse cifre offerte ae prendere un calciatore già pronto. Per questo dico che si doveva rinnovare prima il senegalese, perché poi per sostituirlo rischi di spendere gli stessi soldi. Non è detto che prendere un difensore fortissimo da un altro contesto lo porti a rendere allo stesso modo anche con un’altra maglia“. Bocciata la candidatura di Kim Min-Jae come possibile sostituto: “Mi ricordi un coreano che ha fatto bene in Italia? Nessuno. Prendere un calciatore che ha fattoe metterlo inè un rischio. La cessione di, sommata a quella di, toglie all’ossatura della squadra. In più, hanno perso, recordman di gol, e, capitano e secondo in classifica per gol segnati con la maglia azzurra, mi sembra che i presupposti non siano dei migliori. Si partirà conche è un punto interrogativo, poi in difesa?? Fino a quando non ha avuto problemi con la curva a, è stato super affidabile, ma se anche dovesse ritornare a quei livelli, non sarebbe all’altezza di“. La politica di riduzione del monte ingaggi delfa pensare a una prossima vendita della società: “Ne sono convinto. Anche il progettonasce per un’esigenza ben chiara: aci sono delle grandi difficoltà con lo stadio, non mi meraviglierei se lasciasse il capoluogo campano per investire indove ha trovato terreno fertile anche a livello politico per affrontare il discorso stadio. Inoltre, anon gli chiederebbero mai di vincere loogni anno, come succede alche è una piazza estremamente esigente. Lì basterebbe portare la squadra inper diventare il patrono della città. Infine, con l’arrivo dei fondi, il presidente deve guardarsi intorno: il discorso del padre padrone non regge più e non è più competitivo“.