Spors, gen. manager Genoa: “Ostigard è giovane, ora va in una società ambiziosa”

Johannes Spors, general manager del Genoa, ha commentato così il passaggio di Ostigard al Napoli. “Quando a gennaio abbiamo preso Ostigard non poteva inserire una clausola per acquistarlo a titolo definitivo e abbiamo quindi deciso di prenderlo in prestito. Ho parlato a lungo con lui in queste ultime settimane e con i suoi procuratori per cercare di convincerlo, ma purtroppo non è ritornato. È un giocatore giovane, ora va in una società ambiziosa, magari tornerà da noi in futuro”.