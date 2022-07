SKY – Trattative avanzate per i sostituti di Koulibaly e Petagna

Il Napoli sta per cedere Koulibaly al Chelsea, ma si sta già muovendo per trovare il suo sostituto. Senza dimenticare anche l’attacco dov’è in partenza Andrea Petagna. Secondo Gianluca Di Marzio, nel corso di “Speciale calciomercato, l’originale”, per il dopo K2 oltre a Kim, dove c’è anche il Rennes e non solo, ci sarebbe anche Andrea Acerbi. L’operazione con il difensore della Lazio, sarebbe fattibile intorno ai 5 milioni e con Ostigard aggiungerebbe esperienza a gioventù. Per l’attacco invece il Cholito Simeone arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni. Sarebbero due importanti rincalzi per completare al meglio la rosa.

La Redazione