SKY – Super ingaggio per Koulibaly al Chelsea. Novità su Mertens

Il mercato del Napoli sta avendo diversi scossoni, dal quasi arrivo di Ostigard, manca poco per il giocatore norvegese, ma anche per le ultime su Koulibaly e Mertens. Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio aggiorna sui due giocatori nel corso di “Speciale calciomercato l’originale”. “Il difensore senegalese domani sarà un giocatore del Chelsea. Il club londinese offrirà 38 + 2 di bonus mentre al giocatore ex Genk andrebbe un ingaggio da 10 milioni + bonus. Mentre si potrebbe riaprire la strada per la permanenza, continui contatti per far tornare il belga con ingaggio da 2,5 milioni”.

La Redazione