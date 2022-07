Sky – Il Chelsea spinge per Koulibaly, la trattativa esiste e procede

Il Napoli aspetta le valutazioni che farà Koulibaly, dopo l’offerta partenopea di un quinquennale da 6 milioni a stagione, per decidere cosa sarà del suo futuro, ma intanto c’è il Chelsea che spinge per portarlo in Premier, come scrive Gianlucadimarzio.com. Sono giorni decisivi per il futuro di Kalidou Koulibaly. Contratto in scadenza con il Napoli tra un anno, il colosso difensore centrale senegalese è finito nel mirino del Chelsea che in queste ore avanza sul suo dossier, come attesta anche l’incontro avvenuto ieri (lunedì 11 luglio) a Londra tra il club inglese e Fali Ramadani, l’agente del giocatore. La trattativa tra Napoli e Chelsea quindi esiste e procede, anche se i Blues non sono l’unico club su Koulibaly. Su di lui c’è anche il Barcellona, che preferirebbe che il giocatore aspettasse e prendesse un po’ di tempo, anche se il tempo sta per scadere. E poi c’è anche la Juventus, anche se la resistenza del Napoli sta complicando le cose. Koulibaly, invece, è atteso in queste ore (tra stasera e domani, mercoledì 13 luglio) nella ritirata di Dimaro, dove il difensore troverà Spalletti e i suoi compagni, come da programma. A Dimaro, inoltre, va notato che Giuntoli e Pompilio (braccio destro del ds), non erano presenti al campo sportivo questo martedì, a differenza di quanto accaduto nei giorni precedenti. De Laurentiis dovrebbe arrivare giovedì.