SERIE B FEMMINILE – Adriana Faria Gomes nuovo attaccante del Napoli

Adriana Faria Gomes, proveniente dalla Torres, è un nuovo attaccante del Napoli Femminile. La Gomes, portoghese di Lousada, è nata il 3 novembre del 1993 ed in patria ha vinto due volte la Coppa di Portogallo con le maglie del Boavista (2012-2013) e del Benfica (2018-2019). Ha giocato nelle squadre più prestigiose della sua nazione, quali appunto Boavista, Braga e Benfica mettendo a segno ben 23 reti nella sua stagione migliore, quella 2016-2017. E’ approdata in Italia dopo la pandemia trascinando la Torres nel 2020-2021 in Serie B con ben 29 reti, realizzate tutta a partire dal dicembre 2020. Nell’ultima stagione in cadetteria ha invece messo a segno 8 reti affermandosi come una delle grandi protagoniste della rimonta in classifica della squadra sarda. “Avevo sfiorato in passato la possibilità di giocare con il Napoli Femminile in Serie A – afferma Gomes -, sono contentissima di arrivare adesso di arrivare in maglia azzurra. Darò il massimo per ripagare la fiducia della società, in Italia mi sono ambientata benissimo e sono convinta di sbarcare in una città speciale che cercherò di conquistare con l’impegno ed i gol”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile