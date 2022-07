Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha aggiornato attraverso i social sulla situazione Kalidou Koulibaly, e il suo futuro. “Kalidou Koulibaly a colloquio col suo agente Fali Ramadani a Milano prima di rispondere alla convocazione per Dimaro. No alla Juventus ma vuole il Chelsea subito se arriverà un’offerta importante. Il Napoli chiede 35 milioni e dovrebbe accontentarlo, no al rinnovo in azzurro”.