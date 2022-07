S. Durante: “Se vanno via KK e Mertens, DeLa è costretto a zittire la piazza”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Sabatino Durante

“Dybala? È un giocatore che ha fatto qualche passo sbagliato perché era convinto che tutti lo volessero. Soprattutto non lo vogliono a certe cifre. Il calcio è un po’ come gli scacchi, bisogna vedere che succede. Se De Laurentiis non conferma Mertens e Koulibaly è chiaro che tra virgolette è costretto a zittire la piazza. Perché non puoi dire di voler portare lo scudetto al Napoli e perdere due colonne senza far nulla di eclatante. Non so quanto Dybala possa dare al Napoli, è tecnicamente bello da vedere, ma credo abbia dato il meglio di sè 3/4 anni fa. È un’opinione mia personale, però. Koulibaly è un grande giocatore, a Napoli può dare ancora molto. Il problema è che le richieste di De Laurentiis sono fuori mercato. Per l’età che ha è vendibile attorno ai 20 milioni. O lo vendi ora o lo perdi a zero. Mino Raiola tre anni fa mi chiese di portare un’offerta di 50 milioni di euro per Insigne. Ma il mercato ha delle regole, se hai un giocatore di cui il contratto scade dopo un anno e mezzo, nessuno ti dà certe cifre a meno che non sia un fuoriclasse. Ci sono giocatori in giro che hanno vinto coppe e tutto, possono benissimo fare il ruolo di Koulibaly. Quindi dallo via il giocatore. De Laurentiis non può ergersi a fortezza inespugnabile. È anche comprensibile che un ragazzo molto legato al Napoli possa pensare di guadagnare grandi cifre. La proposta di Giuntoli a Koulibaly andava fatta un anno fa. Se fossi Koulibaly andrei a scadenza. Rimango ancora al Napoli un altro anno, poi incasso una barca di soldi. De Laurentiis ragiona come impresario di cinema, ma sbaglia i tempi e le cifre”.