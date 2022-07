Politano ha il “mal di pancia”, ma il Napoli spara alto

Ieri è arrivato a Dimaro-Folgarida, precisamente allo stadio Comunale di Carciato, anche l’esterno destro Matteo Politano. Uno dei famosi scontenti, come ha detto anche il suo agente Mario Giuffredi, anche confermato dall’ex di Inter e Sassuolo. Il giocatore ha avuto un colloquio fitto con il d.s. Giuntoli per chiarire la situazione. Ad oggi però non ci sono pretendenti, anzi il Valencia, con l’acquisto di Castillejo, stesso ruolo di Politano, la strada è bloccata. Inoltre, come riporta il CdS, il club azzurro chiede sui 15/20 milioni, perciò se non si trova una soluzione, dovrà restare e ricucire il rapporto con Spalletti.

La Redazione