Petrazzuolo: “Koulibaly ultimo baluardo dell’epoca di Sarri, sarà del Napoli al 90%”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Antonio Petrazzuolo.

“Del Napoli di Sarri è rimasto solo Koulibaly, gli anni passano per tutti. Koulibaly si starà guardando attorno, spero che in Italia possa indossare solo la maglia del Napoli. Se scarta l’ipotesi Juventus, senza clausola non c’è il pericolo che dall’oggi al domani possa scappare, cosa detta dal giocatore stesso. Le ipotesi all’estero sono dietro l’angolo, ma visto i tempi ristretti dico che al 90% rimane a Napoli.

Politano e Fabian Ruiz, se portano offerte concrete, potrebbero essere ceduti dal Napoli. Ad oggi non sono arrivate offerte per nessuno dei due, la priorità è trovare un altro portiere. Auspico un colpo di mercato per Ospina, sempre sott’acqua come opera il Napoli.

C’è il discorso Mertens che non è stato accantonato, ora è in Francia e si sta allenando con un preparatore atletico.

Leggo in maniera positiva il mancato saluto del Napoli a Ospina e Mertens, siccome Dries non è uno qualunque saranno ancora aperti i dialoghi”.