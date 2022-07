Pavarese: “Politano? Spalletti è stato bravo a dribblare la situazione”

Gigi Pavarese, direttore sportivo, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “La questione Koulibaly indirizza il futuro del Napoli. Un primo segnale c’è stato per la sua permanenza, ovvero l’arrivo di Ostigard, che è un difensore che non rappresenta un sostituto del nuovo capitano ma una quarta alternativa. Rinnovo o non rinnovo speriamo che Koulibaly resti quest’anno in modo da lasciare un segnale indelebile con la maglia del Napoli. Politano? Per alcuni questa polemica è sembrata esagerata però Spalletti è stato bravo a dribblare la situazione, facendo capire che punta sul giocatore. Parliamo di un Nazionale italiano, figuriamoci se non ci punta il Napoli. Se dovesse arrivare la cessione poi si dovrebbe trovare il sostituto. Kvaratskhelia? È un ragazzo che tecnicamente non si discute. Spalletti ha inciso in prima persona per il suo arrivo e puntare su questo talento dopo la partenza di Insigne è importante. Avrà bisogno di un periodo di ambientamento, di capire il nostro calcio e Spalletti sta provando a farglielo capire il prima possibile così che diventi un calciatore determinante immediatamente. Dybala? Mediaticamente Edoardo De Laurentiis è stato più impattante di Giuntoli e Spalletti. Chiaro che ha iniziato a far sognare tutti noi tifosi. Dybala andrebbe a cambiare l’umore della tifoseria dopo la partenza di Insigne e dopo il mancato rinnovo di Mertens. Sono un sognatore e fermamente convinto di vedere il belga ancora con la maglia del Napoli, dato che né il giocatore né la società hanno ringraziato con tanto di addio. L’arrivo di Dybala potrebbe confermare quanto dichiarato dal presidente che si sta lavorando per coronare un sogno”.