Napoli-Ostigard, tutte le cifre dell’affare ed un particolare che favorisce AdL

Il Napoli, in attesa di risolvere la questione di Koulibaly, dove i prossimi giorni, sarà decisivo l’incontro con De Laurentiis, ha trovato l’accordo con il Brighton per Ostigard. Secondo Paolo Bargiggia, nella sua esclusiva, il giocatore norvegese arriverà in azzurro per 8 milioni, bonus compresi. L’ex Genoa guadagnerà 1,2 milioni senza bonus e in più la società partenopea usufruirà del decreto crescita. Oggi ci sarà la cessione di Luperto prestito con obbligo di riscatto all’Empoli e poi si chiuderà per Ostigard. Il quarto centrale, in attesa di K2, è stato trovato.

La Redazione