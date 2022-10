Mirko Calemme: “Vicenda portieri? Non è facile da interpretare. Su Dybala ecco da quanto durano i contatti con il Napoli”

Nel corso di Radio, durante la trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista corrispondente dall’Italia di As Mirko Calemme. “Dybala? Da oltre dieci giorni i contatti tra il Napoli e Dybala vanno avanti. Non è più solo un sondaggio. Non saprei dirvi se dipenda dalla partenza di Koulibaly. Il problema è che Dybala è ambito da diversi club, ma c’è una fase di stallo intorno a lui. La Roma può farsi avanti solo se venderà Zaniolo, l’Inter è l’unica che ha presentato un’offerta che è congelata perché deve prima vendere. Il Napoli è la squadra che si è mossa di più negli ultimi 10 giorni su Dybala. Il Barcellona c’è da sempre su Koulibaly e continua a tenerlo come obiettivo. Offerte non ne sono arrivate per ora e per adesso su Koulibaly sembrano più intense le sirene della Premier. Se su Dybala Giuntoli ha detto una bugia e ci sta che faccia i propri interessi, il direttore sportivo è stato molto chiaro su Fabian. Per ora, però, non è stata imbastita ancora una trattativa per il rinnovo perché il giocatore non ha aperto al rinnovo. Lui sa che qualora andasse a scadenza potrebbe accasarsi ad una delle tre big spagnole. In un’intervista dichiarò lui stesso di voler tornare in Spagna. Capitolo portieri? È una delle situazioni che faccio fatica a prevedere anche perché arrivano nomi di sondaggi per altri nomi tra cui anche Vicario. È uscito anche l’interessamento per Kepa anche se non è una mia notizia. Quello del portiere è ancora un ruolo in bilico, quindi non mi sbilancio”.