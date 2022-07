MERTENS – Tra i tanti nodi da sciogliere in casa Napoli c’è quello legato a Dries Mertens. Non ci sarebbero più i margini per ricucire lo strappo con gli agenti dopo la mail inviata e la richiesta da 8 milioni di euro lordi all’anno. Il belga, si legge, ha rifiutato l’offerta al ribasso di De Laurentiis per rinnovare il contratto e i partenopei non vorrebbero più aspettarlo.

Fonte: tuttomercatoweb.com