Meret e il rinnovo, siamo allo scambio dei documenti

Ieri tra i vari arrivi di Nazionali, reduci dalle vacanze, c’era anche Alex Meret. Domenica pomeriggio si è allenato nella classica corsetta di alleggerimento. L’estremo difensore ha avuto il nuovo contatto con la squadra e poi con i tifosi sugli spalti. L’ex di Udinese e Spal è vicinissimo al rinnovo con il club azzurro, intesa fino al 2027 e ingaggio di 1,5 milione. Secondo il Corriere dello Sport, siamo allo scambio dei documenti e poi si attenderà il famoso twitter presidenziale per l’annuncio. A seguire si cercherà il nome del suo vice e oltre Sirigu, non si escludono nomi a sorpresa, occasioni come fu per Anguissa della passata stagione. Prima Meret e poi si cercherà l’altro portiere, mentre Ospina da ieri sera è ufficialmente dell’Al-Nassr con un contratto biennale.

La Redazione