M. Giuffredi, agente: “Lui parla come se avesse chiesto di essere titolare, ma non è vero”

A Radio Marte è intervenuto Mario Giuffredi, agente: “Io a Dimaro? Vedremo nei prossimi giorni. Si naviga guardando ora dopo ora in questo momento. Le parole di Giuntoli e Spalletti su Politano? Mi sembra giusto chiarire la posizione di Politano perché mi dispiace per Spalletti ma non è assolutamente come dice lui. Lui parla come se Politano avesse chiesto di essere titolare, ma non è vero. Non avrei mai permesso questa cosa ad un mio giocatore perché il calcio è uno sport di competizione soprattutto quando si è in squadre di livello importante. Ho sempre detto ai miei giocatori che chi dimostra e merita, quello prenderà la maglia, mi dispiace che Spalletti abbia detto queste cose ma non è nè un discorso che ho fatto io nè un discorso che ha fatto Politano. Politano dopo Napoli–Fiorentina viene sostituito a fine primo tempo e non gioca dall’inizio nelle sei partite successive fino alla partita con lo Spezia. A fine campionato siamo andati a parlare con Spalletti per chiarimenti e lui ci ha risposto che erano decisioni tecniche che anche non condividendole le abbiamo rispettate. Gli abbiamo detto che non sentivamo fiducia da parte dell’allenatore e potevamo trovare delle alternative, l’allenatore non ha fatto niente per trattenerlo e ha detto che avrebbe parlato col presidente.”

Fonte: Radio Marte