M. Giuffredi, agente: “Ho chiamato io stesso il DS per l’offerta arrivata”

A Radio Marte è intervenuto Mario Giuffredi, agente: “Una volta che abbiamo constatato il comportamento di Spalletti nei confronti di Politano, abbiamo deciso che se uscissero altre situazioni le percorreremmo. Sono state scelte tecniche, ma non le puoi portare avanti per sei partite, altrimenti significa che hai accantonato il giocatore. Pensiamo che Politano non avrebbe meritato quel tipo di scelte, anche perché il suo rendimento è stato in linea con gli altri esterni. Non ci aspettavamo che ci dicesse che si sarebbe incatenato per Politano come ha detto per Koulibaly, ma ci aspettavamo risposte diverse. Mi dispiace che in conferenza abbia detto che Politano abbia creato da solo questa situazione perché non è così. Politano sta benissimo a Napoli ed è convinto di fare delle cose importanti, non è il giocatore ad essere sulla strada di voler andare via, ma se l’allenatore non ti dà fiducia devi guardarti intorno. Quello che ha detto Giuntoli sulle offerte non arrivate? Il Valencia ha offerto 10 milioni e ci hanno risposto che non rispecchi il valore del giocatore questa offerta. Ho chiamato io stesso Giuntoli. Il comportamento e l’atteggiamento dell’allenatore nei confronti di Politano è fondamentale per farlo rimanere, andrebbe stimolato a rimanere e non creare polemiche in conferenza stampa.”

Fonte: Radio Marte