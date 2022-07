LIVE – Entra Spalletti in campo, e Staff e calciatori si dirigono verso la palestra

LIVE – La seduta di allenamento degli azzurri a Carciato, per seguire meglio la diretta, ogni tanto premere F5 ed aggiornare la pagina per gli aggiornamenti.

Ore 17.29 – Entra Spalletti, ed i calciatori e lo staff si dirigono tutti verso la palestra coperta.

Ore 17.28 – I calciatori sono riuniti in cerchio su un lato del campo, per fare alcuni passaggi.

Ore 17.18 – Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani e Politano entrano e restano sul campo per palleggiare insieme;

Ore 17.17 – Passano sul campo Petagna e Fabian, con quest’ultimo applaudito dai tifosi sugli spalti, entrambi si dirigono verso la palestra;

Ore 17.10 – I calciatori si dirigono in palestra, ed i tifosi li salutano;

Questo pomeriggio il Napoli riprenderà gli allenamenti allo stadio Comunale di Carciato, dove proseguirà la preparazione in vista della prossima stagione agonistica. Stanno tornando tutti i Nazionali, reduci dal periodo delle vacanze, in attesa di Koulibaly e Osimhen. Spalletti e il suo staff vorranno capire la condizione della squadra, in vista del test di giovedì contro i dilettanti dell’Anaunia. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione