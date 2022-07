I tifosi azzurri attendono Osimhen, nel frattempo sfreccia il “maturo” Ambrosino

In casa Napoli ci si prepara per la prossima stagione agonistica, sulle montagne di Dimaro-Folgarida, dove nel frattempo iniziano ad arrivare i vari Nazionali dalle vacanze. Ieri è stata la volta dei vari Ounas, Anguissa, Elmas e Ambrosino. Quest’ultimo aveva svolto nella mattinata gli sami di maturità, con tampone negativo, poi è arrivato in Trentino in serata. Per il classe 2003 di Procida è stato un anno importante, 20 gol con il Napoli Primavera, poi bene agli Europei Under 19, con tanto di gol e assist ai compagni di squadra ed ora il ritiro in prima squadra. Nel frattempo i tifosi azzurri attendono Osimhen e Koulibaly, ovvero la spina dorsale della squadra, insieme ad Anguissa. Entrambi, secondo il CdS, dovrebbero arrivare domani, poi Spalletti potrà contare sul gruppo. Giovedì alle ore 18,00 l’amichevole contro i dilettanti dell’Anaunia Trentino, mentre il 17 la seconda amichevole, questo un test più interessante, contro il Perugia.

La Redazione