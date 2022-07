G. Sannino, ex allenatore: “Credo che lui debba seguire il proprio cuore ed un progetto valido”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Sannino, ex allenatore, tra le altre, del Palermo di Dybala: “Più che l’aspetto economico, credo che lui debba seguire il proprio cuore ed un progetto valido che lo metta al centro del villaggio. Non deve rientrare nel circuito polemico, quindi deve andare dove lo vogliono per il ruolo che sa ricoprire, non adattato. Ad esempio, si parla di Inter nel suo futuro, ma a me sembra che Inzaghi dovrebbe cambiare qualcosa nell’assetto tattico per farlo rendere al massimo.”