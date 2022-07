EURO CALCIO FEMMINILE – Germania-Spagna 2-0, seconda vittoria di fila per le tedesche

Questa sera si è giocato per la seconda giornata del girone B degli Europei di calcio femminile tra la Germania e la Spagna. Dopo un buon inizio delle iberiche, arriva il vantaggio delle tedesche. Errore clamoroso del portiere della “roja” e Buhl non sbaglia segnando con freddezza. La Spagna cerca una reazione, ma spreca la palla del pareggio con Garcia che mette la palla sull’esterno della rete dopo aver scartato il portiere. La Germania mostra come sempre grande concretezza e raddoppia con Popp di testa sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa le iberiche hanno la palla per tornare nel match con Mariona, super parata di Frohms. Le tedesche sono certe del passaggio del turno e del primo posto, la “roja” invece gli basterà un pari contro la Danimarca.

GERMANIA-SPAGNA 2-0

3’ Buhl, 37’ Popp

GERMANIA (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch (62′ Kleinherne); Oberdorf, Dabritz (72′ Dallmann), Magull (46′ Lattwein); Huth, Popp (62′ Wassmuth), Buhl (87′ Brand). All. Voss-Tecklenburg

SPAGNA (4-5-1): Garcia Villamil; Batlle, Paredes Hernandez, Leon, El Ouhabi; Sheila (70′ De Miguel), Conca, Alexandri (70′ Del Castillo Beivide), Gutierrez, Caldentey (84′ Irene); Garcia (62′ Pina). All. Vilda

Ammoniti: Rauch, Oberdorf

La Redazione