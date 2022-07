Doppia candidatura per sostituire il senegalese

La questione, insomma, è pronto a entrare nel vivo. E una seconda ipotesi non va scartata: se alla fine non arriverà un acquirente serio, Kalidou giocherà la sua ultima stagione a parametro zero. Il ds Giuntoli, nel frattempo, studia eventuali sostituti: a Ramadani è stata chiesta la disponibilità di Milenkovic, ventiquattrenne centrale serbo della Fiorentina e suo assistito, ma su di lui sono in prima fila proprio Juve e Inter. Molto gettonato il gigante coreano del Fenerbahçe, Kim Min-jae, 25 anni: piace da tempo, sin da gennaio, e la candidatura resiste forte.

