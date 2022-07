D’Amico su Insigne: “Non avevo mai visto una città bloccata”

«Insigne? Non avevo mai visto una città bloccata per l’arrivo di un giocatore». Andrea D’Amico, procuratore e intermediario nel trasferimento di Insigne al Toronto, ha parlato a tutto campo a “La Politica nel Pallone” di Emilio Mancuso su Gr Parlamento. «Sono convinto che tornerà utile alla Nazionale, aveva anche parlato con Mancini e il ct lo ha assicurato che l’avrebbe comunque chiamato, a meno che non avesse cambiato sport. Arriveranno altri giocatori importanti a Toronto e nella MLS, è un campionato in crescita».

CdS