Chiono, ag. FIFA: “Kvaratskhelia? Adl è bravo, con le scommesse ci ha sempre visto lungo”

Gabriele Chiono, agente FIFA, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Cosa ti aspetti da Kvaratskhelia?

“Non lo conosco, dunque non saprei cosa aspettarmi. Diciamo che sostituire un pilastro come Lorenzo Insigne con una scommessa come lui, forse non è in linea con un club che vuole competere per i primi quattro posti. Adl è bravo, però, con le scommesse, storicamente ci ha sempre visto lungo insieme al suo scouting, quindi non sono scettico sul ragazzo. Inoltre, Giuntoli è su Solbakken che a me piace molto e a gennaio gli ho fatto da intermediario: se lo prendono, fanno un grande acquisto, e questo testimonia quanto bene lavori lo staff azzurro. Il norvegese è un mancino che gioca anche a destra, converge verso il centro e ha un gran tiro. Qualora dovesse andare via Politano, sarebbe il sostituto ideale, anche se adesso sta recuperando da una lussazione alla spalla. Inoltre, sa fare anche il trequartista. Un giocatore duttile, in grado di saltare l’uomo, di un classe eccelsa ed intelligente tatticamente. L’ho visto giocare sia sulla trequarti che su ambedue gli esterni, e per quello che costa, anche in virtù dell’imminente scadenza contrattuale a dicembre 2022, si potrebbe già farlo firmare ora per gennaio 2023 a parametro zero. Ma su di lui c’è forte anche la Roma. Per me si può chiudere intorno ai 3-4 milioni, mentre come ingaggio siamo intorno al milione netto”.