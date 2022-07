CALCIO FEMMINILE – Ajara Njoya rinnova con l’Inter fino al 2024

Ajara Njoya ha rinnovato il suo contratto con l’Inter Women fino al 30 giugno 2024. L’attaccante camerunense era arrivata l’anno scorso, in ottobre, dall’Atletico Madrid e ha brillato sin da subito in nerazzurro con 8 reti complessive in 18 presenze in Serie A.

La classe 1993 ha ringraziato il club nerazzurro per la fiducia nei suoi confronti con queste parole: “Sono molto felice di potere restare all’Inter per altre due stagioni. Spero di collezionare tanti successi e vincere molti trofei“.

Fonte: lfootball.it