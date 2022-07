Bayern Monaco, Lewandowski minacciato di morte per la sua decisione

La bagarre Lewandowski-Bayern Monaco sta prendendo una strada spinosa. La volontà dell’attaccante polacco di andarsene dalla squadra campione di Germania non è stata presa bene da molti soggetti, sino ad arrivare a vere e proprie minacce di morte.

Per questo motivo, il centravanti polacco è tornato in Baviera ma senza la famiglia, che rimangono nella loro villa polacca. A confermare il tutto, le parole dell’amico di Lewandowski, Tomel Zawislak, rilasciate alla Bild: “Da quando Robert ha detto che non avrebbe rinnovato il suo contratto hanno iniziato a circolare alcune notizie false per creare risentimento nei suoi confronti. Ecco perché c’era molto odio online e minacce contro di lui”. Il 33enne si è presentato al centro del Bayern per avviare la preparazione stagionale, in attesa di una offerta decisiva da parte del Barcellona.

Fonte sport.virgilio.it