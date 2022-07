Abbondanza: “Difficile che Koulibaly rinunci a quell’offerta del Napoli”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’allenatore Sandro Abbondanza.

“In questo periodo se ne dicono tante, quindi sono tranquillo. È difficile per Koulibaly rinunciare a quell’offerta del Napoli, ma bisogna vedere se tutto questo è vero. Ospina è una grave perdita, anche qui va fatto un discorso di età e di costi. Mertens l’anno scorso avrebbe meritato più rispetto da Spalletti, quello che uno come lui si è saputo guadagnare. Non so i fatti con la società come siano andati, dal mio punto di vista Mertens andava tenuto concedendogli anche la possibilità di fare l’allenatore della Primavera. In tempi di Covid le cose si fanno difficili, inoltre, il calcio è cambiato. Tra Ospina, Mertens e Koulibaly, se ne dovessi tenere uno solo, terrei Koulibaly. I giocatori del Napoli sono tutti bravi, Fabian ha subito critiche che secondo me sono ingiustificate perché ha una grande tecnica e un grandissimo tiro. Kvaratskhelia non lo conosco, ho visto qualche video. Se fossi in Spalletti ripartirei con Politano a destra e Lozano a sinistra, se Kvaratskhelia dimostra allora gioca”.