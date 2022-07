Un Primavera del Napoli è in arrivo a Dimaro

Il Napoli prosegue la preparazione a Dimaro-Folgarida, ma alla spicciolata stanno arrivando diversi nazionali dalle vacanze. Uno di questi è il classe 2003 Giuseppe Ambrosino che è in viaggio per l’arrivo in serata in Trentino. In mattina ha svolto l’esame orale di maturità e il risultato del tampone è negativo.

Giuseppe #Ambrosino è partito alle 12 con treno da #Napoli in direzione Dimaro. Esame orale svolto stamattina e tampone negativo.

In serata previsto l'arrivo in ritiro. #Dimaro22 pic.twitter.com/q5wUBmadPk — Pasquale Giacometti (@Pasquale89G) July 11, 2022

