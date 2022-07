UFFICIALE – Fabio Melillo nuovo allenatore della Ternana femminile

La Sala stampa del Libero Liberati ha ospitato, questa mattina, la presentazione del nuovo organigramma del settore femminile rossoverde.

Il vice presidente Paolo Tagliavento ha introdotto e condotto l’incontro con la stampa, raccontando il percorso che ha portato all’accordo con Isabella Cardone (che sarà la responsabile di settore, mentre Lorenzo Vergani sarà responsabile del femminile/giovanile) e Fabio Melillo (che sarà l’allenatore della prima squadra). Il dirigente rossoverde ha sottolineato quanto il presidente Stefano Bandecchi e tutta la Ternana Calcio tengano alla crescita, a 360°, del settore femminile e si è detto certo che le scelte operate, in collaborazione e con il costante sostegno dell’amministratore delegato di Unicusano, Fabio Stefanelli, e del ds Luca Leone, andranno in quella direzione.

La nuova responsabile del settore femminile, Isabella Cardone, è reduce dai successi conseguiti alla Pink Bari per oltre 20 anni e si è detta entusiasta di affrontare questa nuova avventura in una società che sin da subito ha mostrato interesse e spirito di collaborazione, oltre che una ferma volontà di crescita. Proprio la neo-dirigente rossoverde ha introdotto l’allenatore della prima squadra, Fabio Melillo.

Il neo-tecnico è reduce dai successi ottenuti con la Primavera della Roma (6 scudetti nelle ultime 8 stagioni) e da esperienze vincenti negli anni precedenti, in diverse categorie.

Melillo non ha nascosto grande soddisfazione per il progetto che la società del presidente Bandecchi ha prospettato, fatto di crescita e volontà di migliorarsi in ogni ambito.

Ha parlato di un feeling scattato sin da subito, viatico questo fondamentale per percorrere una strada comune che ci si augura ricca di successi.

Fonte: sporterni.it