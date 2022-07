SSCN, il report da Dimaro; preparazione, test, arrivi e…abbracci

Allenamento mattutino per il Napoli sul campo di Carciato di Dimaro-Folgarida. La squadra dopo una prima fase di attivazione e circuito di forza tra campo e palestra ha effettuato esercitazione tecnica-tattica con conclusioni in porta e sviluppi offensivi. A fine sessione Kvaratskhelia e Zerbin si sono fermati a lavorare individualmente con mister Spalletti.

Questa mattina si sono aggregati al gruppo anche Politano, Rrahmani e Di Lorenzo che hanno iniziato i test medici e fisici. Olivera ha svolto prima parte del lavoro in gruppo e personalizzato in campo. Lobotka ha concluso i test medici e svolto prima parte di allenamento con la squadra. Fabian ha svolto prima parte di lavoro in gruppo e lavoro in palestra.

Notizie e foto dal sito della società azzurra