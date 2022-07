SKY – Napoli-Ostigard, le cifre dell’intesa con il Brighton

Il mercato del Napoli cercherà nei prossimi giorni di risolvere le questioni di Mertens e Koulibaly, ma in serata ha piazzato un altro acquisto per la difesa. Nel corso del programma di Sky “Speciale calciomercato l’originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna in tempo reale. “In serata il Napoli ha raggiunto l’accordo con il Brighton per il difensore Leo Ostigard. La formula è acquisto a titolo definitivo 5 milioni + 3/4 di bonus. Domani ci sarà lo scambio dei documenti e poi arriverà in Italia per visite mediche e firma”.

La Redazione