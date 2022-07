SKY – Il Monza vuole Petagna. Il destino di Mertens è “legato” a Koulibaly

Il Napoli, come riporta il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, dopo l’ormai imminente arrivo di Ostigard, mancano solo i dettagli, deve pensare anche alle cessioni e non solo. Su Petagna il Monza ha fatto l’offerta, prestito con obbligo di riscatto sui 13/14 milioni. Su Koulibaly invece il club azzurro cercherà di convincerlo, ma dovesse andar via si punterà su Kim Min Jae, davvero molto forte. Il destino del senegalese è legato a quello di Mertens, dovesse andare via, il belga resterebbe perchè ha accettato di ridursi l’ingaggio.

La Redazione