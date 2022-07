Situazione Ostigard: la proposta del Napoli per il Brighton

A prescindere dalla risoluzione del rinnovo o meno di Koulibaly, una delle priorità del Napoli è riempire la casella libera del quarto centrale, in sostituzione di Tuanzebe. Cristiano Giuntoli ha in manoil sì di Leo Ostigard. Sul Corriere del Mezzogiorno si legge: “Il centrale norvegese ha rifiutato il Torino, il Napoli ha l’accordo con il giocatore per un ingaggio di circa 900 mila euro a stagione, non c’è ancora quello con il Brighton. Giuntoli propone il prestito con obbligo di riscatto come formula e un investimento di circa 5 milioni di euro, magari concedendo una percentuale di futura rivendita al club inglese”.