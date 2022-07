La “stagione anomala, come è stata definita dai più quella che sta per iniziare, vista l’interruzione invernale per lo svolgimento del Mondiale, è cominciata molto presto, di conseguenza anche i primi test delle squadre di serie A si stanno susseguendo in questi giorni. Di seguito i tabellini delle prime “sgambature” di Bologna, Sassuolo, Atalanta e Monza: