Secondo portiere, si vagliano profili per affari stile…Anguissa

Si sta parlando da molti giorni del vice Meret, del secondo che affiancherà il friulano tra i pali azzurri ed il nome più ricorrente è quello di Salvatore Sirigu. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, però, l’ex Genoa, non sarebbe l’unico profilo individuato dal Napoli: “Il Napoli ha individuato Sirigu come profilo esperto ma non è l’unica opzione su cui lavora, si studiano anche un paio di portieri stranieri che potrebbero arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto in stile Anguissa”.