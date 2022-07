Scotto: “Mertens ha chiesto 2.5 mln all’OM, senza benefit può restare a Napoli”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenutogiornalista

“Mertens? Probabilmente qualcosa si muoverà, diciamo che Giuntoli ha rimandato alla volontà e al potere contrattuale di De Laurentiis la parola finale. C’è aria di attesa, traspare fiducia. Il calciatore in maniera indiretta fa sapere che questo rifiuto ai 2.5 milioni non c’è mai stato. Diciamo che Mertens avrebbe fatto sapere di non aver dato una risposta. Penso che possiamo aspettarci qualche notizia positiva. Non registriamo un allontanamento, ma le premesse per una sorpresa. Chissà che col suo arrivo a Dimaro, De Laurentiis non possa portare con sè Dries Mertens o un annuncio. Il belga ha chiesto al Marsiglia 2.5 milioni, se rinuncia ai benefit può restare a Napoli. Dybala? De Laurentiis ha voglia di riavvicinarsi un po’ al pubblico. Koulibaly è ancora oggettivamente un’incertezza. Io credo che Dybala sia un pensiero se Mertens e Koulibaly non rinnovano. Io mi immagino Mertens mano nella mano col presidente a Dimaro. Non dico che darebbe entusiasmo ai tifosi, ma rasserenerebbe gli animi. Politano? Spalletti è stato severo con Politano, ma credo che gli tenderà la mano”.