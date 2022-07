Rudy Galletti: “Napoli-Ostigard, accordo raggiunto con il Brighton”

Il mercato del Napoli, in attesa di risolvere le questioni di Mertens e Koulibaly, cercherà di piazzare il colpo per la difesa. Il giornalista di Sportitalia Rudy Galletti aggiorna sulla questione Ostigard. “Il club azzurro ha raggiunto l’accordo con il Brighton per il difensore norvegese. Ci sono da limare gli ultimi dettagli ma ormai ci siamo”.

🚨🤝 #Ostigard–#Napoli, agreement reached with #Brighton. 🔵

⏳✅ Just last details in definition before the DONE DEAL. With the player, the understanding is already in place for some time. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/GiPmyzPMes

