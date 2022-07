Retroscena su Albiol e rinnovo KK: Edo de Laurentiis: “Non posso entrare nella testa di ogni giocatore”

De Laurentiis junior, poi, ha affrontato l’altro grande argomento del momento: il rinnovo di Koulibaly. «Arriverà nei prossimi giorni, avendo giocato con la sua Nazionale fino alla fine». Le classiche ferie supplementari. «Gli abbiamo offerto sei milioni netti per cinque anni, meglio di questo non so che dirvi. Perché non accetta? Non posso entrare nella testa di ogni singolo giocatore. Però lui è un uomo vero e una persona perbene: confermarlo come giocatore e come dirigente è la cosa più importante al mondo».

Retroscena: «Avremmo voluto farlo anche con Albiol, ma lui fece una scelta di vita».

Finale dedicato agli altri nomi del mercato in copertina: «Deulofeu? Stiamo lavorando in silenzio, sott’acqua come sempre: vogliamo costruire la rosa più competitiva possibile».

Questione Østigard: quando arriverà? «Cosa? Chi?». Østigard, il difensore norvegese che il Napoli ha scelto mesi fa per sostituire Tuanzebe ma anche il fan sfegatato di Fabio Cannavaro che per il Napoli ha rifiutato ogni altra soluzione. Torino compreso. Non resta che attendere l’arrivo di De Laurentiis senior sulle Dolomiti: domani, al massimo mercoledì.

Fonte: CdS