Retroscena Luis Maximiano: il Napoli aveva fatto sul serio!

La Lazio di Maurizio Sarri è vicina al suo nuovo portiere: si tratta di quel Luis Maximiano , portoghese del Granada che lascerà la Liga e che era stato accostato molto anche al Napoli. IL club azzurro aveva fatto sul serio per l’estremo difensore, come riportato in Spagna. Av evano offerto, infatti, 10 milioni più bonus , ma solo tra un anno: la formula scelta dal club di De Laurentiis , infatti, era un prestito gratuito che si sarebbe poi trasformato in cessione ma solo dopo il primo anno. Con tanto di bonus legato alle prestazioni. Una formula che al Granada non è piaciuta e che ha portato alla permanenza di Meret .