Repubblica – Mertens-Napoli dentro o fuori, è la settimana della verità

Non è più un giocatore del Napoli, ufficialmente dal 30 giugno, ma per Dries Mertens, attualmente in vacanza con la famiglia, non è ancora detta l’ultima parola. Il Napoli, stando a quanto riferito dal ds Giuntoli in conferenza stampa Dimaro, dove si trova la squadra per il ritiro di preparazione, ha offerto al belga un biennale da 2,5 milioni a stagione, per cui dovrebbe arrivare la risposta del giocatore, e stando a quanto riportato oggi da Repubblica, questo dovrebbe avvenire questa settimana. “Il Napoli è convinto di aver fatto del suo meglio per trattenere entrambi. Mertens alla maglia azzurra ha già dato virtualmente addio, dopo la scadenza del suo contratto. Il ds Giuntoli ha bloccato pure il suo eventuale sostituto: lo spagnolo Deulofeu. Dentro o fuori: è iniziata per entrambi la settimana della verità”.